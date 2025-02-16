هلت روائح رمضان.. محمد حسن يصنع الكنافة البلدى فى قرية ترسا بالجيزة

كتبت - مرام محمد

في قرية ترسا بمحافظة الجيزة، اعتاد محمد حسن، تصنيع وبيع الكنافة البلدي قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم، إذ يقف أمام فرن مصنوع من الطين بمحيط منزله، يطوع بأنامله "الكوز" فى حركة دائرية لتنسدل من فتحاته خيوط العجينة، التى سرعان ما تنادى زبائنها بمجرد أن تلمس صينية الفرن الدافئة.

صناعة الكنافة البلدي مهنة موسمية اعتاد عليها "محمد" قبل حلول شهر رمضان منذ سنوات طوال: "أعمل طوال العام طباخ، ومع حلول شهر شعبان، أبدأ في صناعة الكنافة اليدوي على الفرن البلدي المصنوع من الطوب والطين، بمساعدة أسرتي".

للكنافة البلدي مذاق خاص جعل كثير من صانعي الكنافة خاصة في القرى الريفية حريصين على صنعها كل عام، خاصة وأنها تكمل فرحتهم بالشهر الكريم وتعيد لهم ذكريات الماضي الجميل، مهما مر الزمان وتغيرت الأساليب التي توفر الوقت والجهد لأصحاب المهنة: "الكنافة البلدي هي الأساس، يحبها الجميع، لرائحتها المميزة ومذاقها الشهي، مقارنة بالأفرنجي المصنوعة آليًا".

تصنع الكنافة البلدي بخطوات وخامات بسيطة، إلا أن سر الصنعة في العجين وقوامه: "تحتاج الكنافة البلدي إلى "خدمة العجين"، وبحركة دائرية يتم توزيع ورش العجين على الصاج الساخن أعلى الفرن باستخدام "الكوز"، وبعد ثوانٍ معدودة يتم رفع خيوط الكنافة من على الصاج وتصبح جاهزة للبيع".