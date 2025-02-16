نقاشات ثقافية بالأقصر حول مشكلات المراهقة وحلولها والأدب العربي فى الأندلس

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث أقام قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري بعنوان "بيوت"، وأقيمت مكتبة ثقافة النمسا محاضرة بعنوان " الأدب العربي في الأندلس "ألقاها أبو المكارم عبد الجليل متحدثا عن موقع بلاد الأندلس وتشمل حاليا(أسبانيا _ البرتغال )، والفتح العربى للاندلس، وأثر الثقافة العربية فى الأندلس وتأثر شعراء الأندلس بالشعر العربى، والحياة الأدبية والفكرية فى الأندلس.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة خياطة نفذتها أسماء أحمد، وعقدت مكتبة ثقافة الضبعية الفرعية محاضرة بعنوان" مشكلات المراهقة وحلولها" ألقاها بدر الدين محمد عباس متحدثا عن تعريف المراهق ومشاكل المراهق، وخطوات حلول مشاكل المراهق، وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة عن" مشاكل المرأة العاملة" حاضرتها أسماء محمد وتحدثت عن أهميه مشاركة المراة في نهضة المجتمعات، وأهم المحطات في تاريخ المراة المصرية، والتحديات التي تواجه المراة في العمل، وأهم الحلول المقترحة لمواجهة مشاكل المرأة دور المراة في التغلب على المشاكل والتحديات التي تواجهها في العمل، ودور المؤسسات المختلفة في تغيير ثقافة المجتمع تجاه المراة العاملة، و اقيم قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "بيت جديد"،و اقيم قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية و اختبر معلوماتك لرواد القصر قدمتها فاطمة ماهر.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، في إطار تنمية المهارات والمواهب نفذ قصر ثقافة الطود أعدها جمال الاقصري رئيس نادي الأدب بالطود، و أعد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن" حقوق الزوجةفي الإسلام" ألقاها الشيخ محمد أحمد أوقاف الأقصر وامام وخطيب مسجد موضحا ماهي حقوق الزوجة و المرأة قبل الاسلام، واجبات المرأة تجاه زوجها وأسرتها، والأحاديث النبوية وبعض القصص التي تدل علي الرفق بالمرأة.



جانب من النقاشات الثقافية لدعم الأطفال والكبار بالأقصر



محاضرات حول مشكلات المراهقة وحلولها والأدب العربى في الأندلس