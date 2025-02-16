منشآت الرعاية الصحية بأسوان جاهزة وتستعد للتشغيل الرسمى.. صور

أسوان- صلاح المسن

تستعد المستشفيات والمراكز الطبية، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، لإطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، ويتم العمل على قدم وساق لإستكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات من مديرية الشئون الصحية، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، بالتوازي مع تدريب الكوادر الطبية لتحقيق الجاهزية المطلوبة للمنظومة، حتى يتسنى التشغيل لها بشكل كامل، بما يصب في صالح المواطن الأسوانى .

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية، انتهاء انشاءات مستشفى السباعية المركزى شمال محافظة أسوان، والتى تم الإنتهاء من إنشاؤها على مساحة 11 ألف و 100 م2، ومكونة من 4 أدوار، وتكلفت نحو 482 مليون جنيه للأعمال الإنشائية، وتضم 69 سرير للعناية والإقامة والأطفال المبتسرين، ويجري فرش المستشفى ليتم دخولها الخدمة والتشغيل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، بما يساهم فى خدمة أكثر من 100 ألف نسمة بمدينة السباعية غرب ومنطقة شمال المحافظة.

وفي إطار الاستعدادات الجارية لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل رسميًا بمحافظة أسوان، عقد فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، فعاليات التدريب الخاص بـ إعداد المطالبات المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والذي تم عقده لمسؤولي إدارات المطالبات وحسابات المرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.

وتكمن أهمية التدريب في رفع كفاءة الفرق المالية والإدارية المسؤولة عن إعداد المطالبات المالية، و التدريب يهدف إلى تعزيز دقة العمليات الحسابية وضمان سهولة الإجراءات الحسابية لضمان استدامة الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة.

وفي إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على رفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، وتعزيز بيئة العمل داخل المنشآت الصحية، نظمت إدارة التدريب بفرع الهيئة بأسوان برنامجًا تدريبيًا مكثفًا للعاملين بمستشفى دراو المركزي وكوم أمبو المركزي، بهدف تنمية المهارات الإدارية والمهنية للعاملين.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسية، شملت مهارات الاتصال والتواصل الفعال لتعزيز التفاعل الإيجابي بين الفرق الطبية والإدارية، ومهارات إدارة الوقت لضمان تحسين كفاءة الأداء وتسريع آليات تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة لتدريبات حول العمل الجماعي والقيادة بهدف تعزيز التعاون بين الفرق المختلفة ورفع مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية.

ويأتي هذا التدريب ضمن استراتيجية هيئة الرعاية الصحية لدعم الكوادر الطبية والإدارية، وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

يذكر أنه وصلت عدد المستشفيات بأسوان، التى تم نقل تبعيتها إلي هيئة الرعاية الصحية، إلى 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة بالمنظومة الجديدة، فضلاً عن نقل تبعية 87 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية ، ويتم تباعاً إستكمال إجراءات نقل التبعية لباقى المستشفيات والمراكز الطبية ، والجارى تنفيذ أعمال الفرش والتجهيز لها ومنها مستشفيات نصر النوبة والسباعية.



استعداد الرعاية الصحية باسوان للتشغيل الرسمي



الكوادر الطبية بالرعاية الصحية باسوان



قياس مدير رضاء العملاء



متابعة الأطقم الطبية



مستشفيات أسوان جاهزة للتشغيل الرسمي



مستشفيات ومراكز طبية تابعة للرعاية الصحية باسوان