تستعد لمنظومة التأمين الصحى الشامل.. 7 معلومات عن مستشفى السباعية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تستعد مستشفى السباعية بمحافظة أسوان، للتشغيل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بعد الانتهاء من إحلالها وتجديدها ويجرى تجهيزها وفرشها بالأجهزة والأدوات المناسبة لتلقى المرضى.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المستشفى الجديد:

1- تقع المستشفى فى مدينة السباعية شمال محافظة أسوان.

2- تخدم المستشفى أكثر من 100 ألف نسمة بمدينة السباعية والقرى المحيطة بها.

3- المستشفى تم الإنتهاء من إنشائها على مساحة 11 ألفًا و100 متر مربع.

4- تتكون المستشفى من 4 طوابق وتضم 69 سريرا للعناية والإقامة والأطفال المبتسرين.

5- بلغت تكلفة المستشفى نحو 482 مليون جنيه للأعمال الإنشائية.

6- جارى فرش المستشفى ليتم دخولها الخدمة والتشغيل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

7- وصل عدد المستشفيات التى تم نقل تبعيتها من مديرية الصحة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لنحو 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة بالمنظومة الجديدة.



إحلال وتجديد المستشفى



الأجهزة والمعدات الطبية



الاستعداد لتجهيز المستشفى



الغرف الداخلية_1



تجهيز المستشفى من الداخل



تجهيز المستشفى



غرف الأشعة



غرف المرضى داخل المستشفى



مستشفى السباعية بأسوان