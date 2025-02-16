اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصادر طبية فلسطينية: مستشفيات غزة تعاني نقصًا حادًا في الأكسجين

الأحد، 16 فبراير 2025 10:49 م
مصادر طبية فلسطينية: مستشفيات غزة تعاني نقصًا حادًا في الأكسجين مستشفيات غزه
أ ش أ

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أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع تعاني نقصًا حادًا في الأكسجين، بعد أن أحرق الاحتلال الإسرائيلي ودمر المحطات المركزية لتوليده، خاصةً في مجمع الشفاء الطبي، ومستشفيات الرنتيسي والدرة والإندونيسي، ومجمع النصر، ومحطة عيادة الشيخ رضوان.


وأوضحت المصادر - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الأحد/ - أن المحطات المدمَّرة وعددها 10 كانت تلبي احتياج الأقسام الحيوية من الأكسجين كالعمليات، والعناية المركزة، والطوارئ، وحضَّانات الأطفال، إضافة إلى احتياج المرضى في المنازل.


وأشارت المصادر إلى أن منع الاحتلال إدخال محطات الأكسجين إلى مستشفيات القطاع سيفاقم الأزمة إلى مستويات تهدد حياة المرضى.







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الأكسجين

نقص الاكسجين في غزة

مستشفيات غزة

غزة

مستشفيات غزه






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