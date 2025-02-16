مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة بمدرسة نجع الشوش للتعليم الأساسى

سوهاج - عمرو خلف

أجرى الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، يرافقه أيمن محمد بدر، مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بديوان المديرية، زيارة لمدرسة قرية نجع الشوش بإدارة سوهاج التعليمية، اطمأن خلالها على انتظام وحضور الطلاب واستقرار العملية التعليمية بالمدرسة، ومشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة المدرسية.

كما اطمأن على توزيع الكتب الدراسية على الطلاب، وتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافات بالفصول الدراسية، واستغلال الفراغات المتاحة بالمدرسة، وتطبيق الإجراءات الخاصة بتقييمات الطلاب اليومية، والأسبوعية، والشهرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة لمختلف مدارس المحافظة للاطمئنان على استقرار وانتظام العملية التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة، خلال متابعته فعاليات تطبيق البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، والذي بدأ تطبيقه اليوم على طلاب وطالبات المدرسة، بضرورة تطبيق كافة الوسائل والإجراءات الخاصة برفع وتحسين المستوى التعليمي للطلاب، وخاصة الطلاب غير المتقنين لمهارات القراءة والكتابة، بهدف تحقيق أعلى مستوى دراسي وتعليمي للطلاب.