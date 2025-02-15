مدير تعليم سوهاج يشيد بانتظام الدراسة بمدرسة أخميم الثانوية الصناعية.. صور

سوهاج - محمود مقبول

قام اليوم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بزيارة مدرسة أخميم الثانوية الصناعية بنات، يرافقه محمود أبو اليزيد مدير عام إدارة أخميم التعليمية، وحضور طابور الصباح، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج بضرورة تكثيف المتابعات اليومية بمختلف مدارس المحافظة بالمراحل التعليمية المختلفة.

واطمأن وكيل الوزارة خلال الزيارة على استقرار وانتظام العملية التعليمية ونسبة حضور الطالبات بمختلف أقسام المدرسة، وحرص على تفقد جميع أقسام المدرسة وعلى رأسها قسم صناعة الجلود الوحيد على مستوى الصعيد، واستمع لشرح الطالبات حول مراحل إعداد وتصنيع المنتجات الجلدية من الحقائب والأحزمة، كما قام بتفقد قسم الملابس والزخرفة بالمدرسة، واطمأن على المستوى العملي والتحصي العلمي للطالبات.

وأكد وكيل الوزارة خلال الزيارة على أهمية اكتساب الطالبات للمهارات الفنية والصناعية التي يتطلبها سوق العمل تنفيذاً لتوجهات الدولة والوزارة نحو تطوير منظومة التعليم الفني للاستفادة منها في النهوض بالصناعة المصرية .

وحرصا منه على تشجيع وتحفيز الطالبات على المشاركة الفعالة والمستمرة بمختلف الأنشطة الدراسية وتسليط الضوء على النماذج المتميزة من الطالبات لخلق روح المنافسة الإيجابية بينهن، شارك الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة طالبات ومعلمي ومعلمات المدرسة تكريم الطالبات من حفظة القرآن الكريم ، حيث تم توزيع عددًا من الهدايا على الطالبات من المصنوعات اليدوية المتميزة التي شاركت الطالبات فى تنفيذها داخل ورش وأقسام المدرسة، ووجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمدرسة على مجهوداتهم المتميزة في تحقيق أعلى مستوى من الانضباط واستقرار العملية التعليمية والذى ساهم بشكل فعال في تحقيق مستوى تعليمي متميز للطالبات داخل المدرسة.

واختتم الدكتور محمد السيد زيارته للمدرسة مؤكدًا أن مصلحة أبنائنا الطلاب والنهوض بالعملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة تأتي على رأس أولوياتنا جميعًا، وأن الهدف الأسمى للمتابعات المكثفة التي يقوم بها هو وجميع قيادات التعليم بالمحافظة هو متابعة الانضباط في جميع مدارس سوهاج وتوفير بيئة تعليمية تساعد على تقديم خدمة تعليمية متميزة، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان تحقيق هذا الهدف وتحقيق أقصى درجات الانضباط في المؤسسات التعليمية بسوهاج.



تفقد اليوم الدراسى



تفقد منتجات الطلاب



جانب من الزيارة



صورة تذكارية من الطالبات



متابعة من وكيل وزارة التربية والتعليم



وكيل تعليم سوهاج بالمدرسة