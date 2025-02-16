محافظ سوهاج يجتمع مع 7 رؤساء مراكز محلية لمناقشة موقف مبادرة حياة كريمة

سوهاج محمود مقبول

يعقد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء 7 مراكز محلية بالمحافظة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" والتي تعد أحد أكبر المشاريع التنموية التي تشهدها مصر.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة سير العمل في المبادرة التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في القرى والمناطق الريفية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وسوف يشمل الاجتماع استعراض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار المبادرة في مختلف المراكز، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات والتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت. وسوف يتم التركيز أيضًا على المشروعات التي تشهد تقدمًا ملحوظًا، وكذلك استعراض مشروعات أخرى بحاجة إلى وضع إستراتيجية لتسريع وتيرة العمل بها من أجل الانتهاء منها.

كان اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، قد أكد خلال الاجتماعات السابقة، على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية، مع ضرورة متابعة المشروعات بانتظام، والتأكد من أن جميع الأعمال تتماشى مع معايير الجودة والوقت المحدد لتنفيذها.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات في مجالات الصحة، التعليم، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، وغيرها من القطاعات الحيوية مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات، وتقديم تقارير دورية عن مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف المبادرة بشكل فعال وسريع.