محافظة الجيزة: تطوير شارع أوتوسبير بالطالبية تمهيدا لفتحه أمام حركة المرور

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، رفع كفاءة شارع أوتوسبير بمنطقة حسن محمد بطول 500م وعرض 10م، تمهيدًا لفتحه أمام حركة المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأوضحت المحافظة، أنه تم البدء في تهيئة الطريق ومراجعة موقف المرافق والكابلات الكهربائية بالطريق، تحت إشراف أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وحامد سلامة رئيس حي الطالبية، وذلك تمهيدًا لأعمال الرصف وفتحه أمام حركة المرور، نظرًا لأهميته باعتباره أحد الشوارع الموازية لشارع حسن محمد ويربط بين شارعي الهرم والملك فيصل.

وأكدت المحافظة، حرصها على فتح وتطوير محاور مرورية تساعد على تخفيف الكثافات المرورية وتيسير حركة سير المواطنين، مشيرة إلى أن الشارع سوف يشهد أعمال تطوبر شامل ورفع كفاءة ورصف وإنارة للظهور بالشكل الحضاري.

وأشارت إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروعات المدرجة بخطط الرصف والتطوير والتأكد من التزام الشركات بالمواصفات الفنية للأعمال وتلاشي أي ملاحظات قبل الاستلام، وذلك لتحقيق الاستفادة من المشروعات.