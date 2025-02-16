ضوابط تنظيم موائد الرحمن فى الجيزة خلال شهر رمضان

كتبت - مرام محمد

يبحث كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن التصاريح المطلوبة لإقامة موائد الرحمن وضوابط وشروط تنظيمها، خلال شهر رمضان الكريم، والذى يوافق أول أيامه 1 مارس 2025.

وتحظر المحافظة بإقامة أى فروشات أو سرادقات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام قبل الحصول على التراخيص اللازمة لذلك؛ لتنظيم عملها وتجنب إحداث أى تكدسات مرورية.

وتضع المحافظة عددًا من الضوابط والشروط لتنظيم موائد الرحمن خلال شهر رمضان الكريم، نوضحها في السطور التالية:

1- التقدم بطلب للحى، الذي ستقام به المائدة للحصول على ترخيص.

2- تحديد المكان الذى ستقام فيه المائدة، بشرط أن تكون بعيدة عن الازدحام والميادين والشوارع الرئيسية.

3- كتابة تعهد، بأن تقام المائدة فى مكان لا يعطل حركة المرور.

4- الحصول على الموافقات الأمنية.

5- توفير جميع ضوابط وشروط الأمان والحماية المدنية.

6- الحفاظ على نظافة المكان ومنع تراكم القمامة عن طريق التعاون مع هيئة نظافة الحى.

7- يفضل إنشاؤها فى الملكيات الخاصة.

8- يمكن إنشاؤها فى ساحات عامة أو بجوار دور المناسبات أو المساجد.

9- عدم إقامتها أمام منشأة حكومية كالمدارس أو المستشفيات.

ومع قرب حلول الشهر الكريم، رفعت المحافظة درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال وأعمال النظافة والمتابعة الميدانية للشارع لمنع أي تعديات أو مخالفات، وزيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة.