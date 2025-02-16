متحف التحنيط فى الأقصر يستقبل أفواجا من السائحين والطلاب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل متحف التحنيط بكورنيش النيل في مدينة الأقصر، عددا من السائحين بجانب سلسلة من زيارات طلبة المدارس مع عودة الفصل الدراسى الثانى لعمل جولات لهم وتوعيتهم بمراحل التحنيط عبر العصور، وذلك استمراراً للزيارات التوعوية لطلبة المدارس والجامعات لمعرفة تاريخ بلادهم خلال العام الدراسى 2024/2025.

وفى هذا الصدد، استقبل متحف التحنيط مجموعة من طلبة ITI، وتم عمل جولة إرشادية لهم وتناول الشرح عن مراحل التحنيط عبر العصور، وكذلك الإعتقاد في البعث والخلود، بجانب شرح سلسلة من التمائم عند المصري القديم والتي يتم وضعها مع المتوفى في مقبرته بعد انتهاء مراحل التحنيط.

فيما استضاف متحف التحنيط بمحافظة الأقصر، فعاليات المؤتمر العلمى برعاية المركز المصري الفرنسي الذي يعمل في معابد الكرنك، بعنوان أنشطة وأعمال الترميم وحفظ التراث في مصر، وبحضور مسئولي وقيادات الآثار وهم كل من الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والدكتور عبد الغفار وجدي مدير آثار الأقصر، والدكتور محمد عبد البديع رئيس الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، وجيريمي هوردين من المركز المصري الفرنسي.

وتناولت المحاضرات إعادة بناء العديد من المباني في المتحف المفتوح بمعابد الكرنك، حيث تتكون آثار أمنحتب الأول على أكثر من 500 كتلة وقطع من الحجر الجيري، والترميم والتركيب في الكرنك بواسطة المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك (CFEETK) ، وبرنامج الترميم بين عامي (2018-2023-2025)، وإنشاء البوابات الجنوبية للأخ مينو، وتاريخ مشروع الترميم في مقبرة أمنحتب الثالث(KV-22) ، وتم عرض فعاليات الأنشطة للأطفال للفخار وورش عمل مجتمعية للنساء احتفالا باليوم العالمي للمرأة التابع للأمم المتحدة.



المتحف يستقبل أفواج من الطلبة لتعريفهم بمراحل التحنيط عبر العصور



جانب من زيارات أفواج الطلبة لمتحف التحنيط يومياً



جانب من شرح مراحل التحنيط عبر العصور للطلبة خلال زياراتهم



زيارات أفواج الطلبة لمتحف التحنيط يومياً



شرح وافى لطلبة المدارس والجامعات بمراحل التحنيط عبر العصور