متحف التحنيط بالأقصر يستضيف مؤتمر عرض أنشطة حفظ وترميم التراث فى مصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استضاف متحف التحنيط بمحافظة الأقصر، فعاليات المؤتمر العلمى برعاية المركز المصرى الفرنسى الذى يعمل فى معابد الكرنك، بعنوان أنشطة وأعمال الترميم وحفظ التراث فى مصر، وبحضور مسئولى وقيادات الآثار وهم كل من الدكتور هشام الليثى رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والدكتور عبد الغفار وجدى مدير آثار الأقصر، والدكتور محمد عبد البديع رئيس الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، وجيريمى هوردين من المركز المصرى الفرنسي.

وتناولت المحاضرات إعادة بناء العديد من المبانى فى المتحف المفتوح بمعابد الكرنك، حيث تتكون آثار أمنحتب الأول على أكثر من 500 كتلة وقطع من الحجر الجيري، والترميم والتركيب فى الكرنك بواسطة المركز المصرى الفرنسى لدراسة معابد الكرنك (CFEETK)، وبرنامج الترميم بين عامى (2018-2023-2025)، وإنشاء البوابات الجنوبية للأخ مينو، وتاريخ مشروع الترميم فى مقبرة أمنحتب الثالث (KV-22)، وتم عرض فعاليات الأنشطة للأطفال للفخار وورش عمل مجتمعية للنساء احتفالا باليوم العالمى للمرأة التابع للأمم المتحدة.

كما تم خلال المؤتمر العلمى برعاية المركز المصرى الفرنسي، عرض مشروعات مدينة ماضى فى الفيوم-وادى الريان-وادى الحيتان بالفيوم لأمنحتب الثالث وأمنحتب الرابع عصر الدولة الوسطي، حيث تمت الأعمال بها، وشملت أعمال الترميم كعنصر مهم فى الحفاظ على الموقع وإدارته، والقيمة التاريخية، الأهمية الثقافية، أهمية معمارية، جودة البناء، الحفاظ على الماضي، ومقابر النبلاء TT417/TT416، ومراحل الترميم التى شملت التوثيق وفحص الأثر، والتصوير الفوتوغرافي، واستخدام التنظيف الميكانيكي، واستخدام التنظيف الكيميائى تم بإستخدام التقوية فى الأماكن الضعيفة التى تحتاج لتقوية، واستخدام التقوية بالحقن فى المكان الفارغ من الداخل، وتركيب واستكمال الأحجار داخل المعابد.

كما تمت إقامة العديد من المحاضرات العلمية والتى تناولت التصوير المساحى لنموذج ثلاثى الأبعاد وتحليل القطع الأثرية عن بعد، والتصوير المساحى للخرائط وإمكانية قراءة النقوش المحذوفة، والعوامل المؤثرة على متانة الطوب اللبن، وهى:- (العوامل الجوية فله تأثير ضار على الطوب اللبن - الإهمال فى المحافظة عليه وهو من العوامل الرئيسية لتدهور بقايا الطوب - -تدهور البيئة التحتية للطوب اللبن وأصبح لونها مائل للاصفرار فى بعض الكتل يكون لونها بنى ورمادى فاتح)، وطرق الصيانة وهى:- (تحديد المظهر الأصلى للمباني- تحليل الطوب اللبن وهو من أهم الآليات للتعرف على خصائص الطوب اللبن ذلك للتمكن من المحافظة عليه)، وعرض الرسم التخطيطى لمعبد خونسو، وتوثيق المعبد واختيار الطرق المناسبة لإجراء الترميم والصيانة المناسبة، وحالة الحفظ على المعبد تناول الشرح عن:- التأريخ المادى تدمير معبد أمنحتب الأول بفعل زلزال حوالى عام 1200 ق. م- إعادة اكتشاف الموقع فى أوائل القرن التاسع عشر، ومشروع الحفاظ على تمثالى «ممنون» ومعبد أمنحتب الثاني، والبحث والتنقيب الأثري-حفظ التماثيل- الحفاظ على العمارة-حفظ القطع الاثرية.



أعمال مؤتمر للمركز الفرنسي لعرض أنشطة حفظ وترميم التراث في مصر



مؤتمر للمركز الفرنسي لعرض أنشطة حفظ وترميم التراث في المعابد



متحف التحنيط بالأقصر يستضيف مؤتمر للمركز الفرنسي