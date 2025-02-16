ما مخاطر وصلات المياه الخلسة؟.. شركة الجيزة تجيب

كتبت - مرام محمد

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مخاطر وصلات المياه الخلسة، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، عبر قنواتها الاتصالية على منصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وحذرت الشركة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، من أن وصلات المياه الخلسة، تتسبب في تلوث المياه وتعريض حياة المواطنين للخطر، كما تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

وترتكز حملة "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة في استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي.



وتخاطب الحملة مختلف الفئات العمرية بالمجتمع، عبر القنوات الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الآتية:

- موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/GizaCWW.

- موقع اليوتيوب: https://youtube.com/@gcww-125

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- موقع انستجرام: https://www.instagram.com/giza.company.water.wastewater

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- موقع تيك توك: https://www.tiktok.com/@socialgcww.

- الموقع الإلكتروني: http://www.gcww.com.eg.



