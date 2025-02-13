ما أسباب ارتفاع فاتورة المياه؟.. شركة الجيزة تجيب

كتبت – مرام محمد

أجابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن أسباب ارتفاع فاتورة المياه لدى البعض، في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، عبر قنواتها الاتصالية على منصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وأوضحت الشركة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن ارتفاع فاتورة المياه، قد يكون بسبب الإسراف في استخدام المياه وتخطي شريحة المحاسبة، أو وجود تسريب بمحبس المنزل أو تسريب بأحد وصلات المياه الداخلية بالمنزل.

وترتكز حملة "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة في استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي.

وتخاطب الحملة مختلف الفئات العمرية بالمجتمع، عبر القنوات الرسمية لـ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الآتية:

- موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/GizaCWW.

- موقع اليوتيوب: https://youtube.com/@gcww-125 .

- موقع انستجرام: https://www.instagram.com/giza.company.water.wastewater .

- موقع تيك توك: https://www.tiktok.com/@socialgcww.

- الموقع الإلكتروني: http://www.gcww.com.eg.