قرية حاجر الأقالته غرب الأقصر تستقبل غداً قافلة طبية علاجية بمختلف التخصصات مجاناً

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، عن إطلاق قافلة طبية تحت إشراف دكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وذلك على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 17 و 18 فبراير الجاري بوحدة حاجر الأقالته الصحية بمدينة القرنة غرب الأقصر، وفى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال القوافل الطبية العلاجية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين فى المناطق المحرومة.

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد أبوالعطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية الآتية (نساء وولادة ، و خدمات تنظيم الأسرة، و الأطفال، و الجلدية، وباطنة، وجراحة ، وعظام، وخدمات الأشعة والتحاليل ، وكشف عشوائي(سكر وضغط)، مؤكداً على أن أعمال القوافل الطبية مستمرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتوقيع الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات المختلفة.

فيما أعلنت مديرية الصحة عن تنفيذ ندوات تثقيفية صحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الاهتمام بنشر الوعي الصحي وتحقيق التوعية المجتمعية والصحية لكافة فئات المجتمع، حيث جاءت تلك الندوات التثقيفية الصحية حول الأقصر، في المركز الحضري بالبياضية، ومجلس مدينة البياضية، وديوان نجع عمرون بالبياضية، ووحدة طب أسرة المنشية بالأقصر، ومكتب صحة ثان بالأقصر، ووحدة سالم مكي، ووحدة طب أسرة الزينية قبلي، ومدرسة المنشأة الإعدادية بنات، ووحدة الزينية قبلي، ومجلس مدينة الزينية.

وأشار وكيل مديرية الصحة بالأقصر، إلى أن الندوات تناولت موضوعات عن سوء إستخدام المضادات الحيوية، وسبل تقوية المناعة ، النزلات المعوية، التغذية السليمة ، أمراض الشتاء ، أمراض الجهاز التنفسي، السعار وتطعيماته وطرق الانتقال والوقاية ، النظافة الشخصية والبيئة الصحية، الإدمان والمخدرات وتأثيرها السلبي على المراهقين ، فترة المراهقة وما يصاحبها من تغييرات ، الأمراض المزمنة ، الاحتياطات اللازمة عند السفر، شرح مناسك العمرة وقت تطعيمات العمرة، والأمراض المنقولة عن طريق الناموس والبعوض وطرق الوقاية، الفيروسات الكبدية وطرق انتقال العدوى والتطعيمات.