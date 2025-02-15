مستقبل وطن بالشرقية يطلق قافلة طبية.. وتقديم الخدمة المجانية لـ6 آلاف حالة

الشرقية فتحية الديب

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن مركز ابوحماد بمحافظة الشرقية، قافلة طبية مجانية مكبرة شاملة، لتقديم الخدمات الطبية، وتوفير الرعاية الصحية، بإشراف وحضور الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية عضو مجلس الشيوخ والمحاسب خالد بشر الأمين المساعد للحزب و اللواء عبدالرحمن أبو فول الأمين المساعد للحزب والدكتور حسن عاشور الأمين المساعد للحزب والمستشار عبد العزيز الصافي أمين التنظيم والدكتورة زينب فهيم أمين المرأة والدكتور رمضان نافع أمين شئون الصحة والسكان والدكتور زينهم مكاوي أمين الحزب بأبو حماد والمهندس هيثم السيوري أمين أمانة الاتصالات بالمحافظة والدكتورة روح الفؤاد محمد أمين الإعلام والدكتور شاكر عابدين أمين العلاقات العامة والمهندس رضا الحضري أمين العمل الجماهيري وعبد الدايم غانم عضو هيئة مكتب المحافظة واحمد ابو الخير أمين ريادة الأعمال والمهندس علاء عاشور أمين حقوق الإنسان والمستشار عادل سيف عضو هيئة مكتب المحافظة والمهندس عدلي باشا أمين الحزب بمركز الزقازيق وأمناء الأمانات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والتعبير.

أكد الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات النائب احمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين وتنظيم الفاعليات التي تهدف إلى الوصول إلى جميع المواطنين وتقديم خدمة صحية لائقة لاهالينا في كل مكان نظمت امانة الحزب بمركز أبو حماد قافلة طبية مجانية وذلك بالساحة الشعبية بمدينة ابوحماد وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأضاف أمين الحزب بالشرقية، أن الاهتمام بالقطاع الصحي يأتي ضمن أولويات الحزب، مشيراً إلي أن القافلة شهدت إقبالاً غير مسبوق من المواطنين وتم توقيع الكشف الطبي على المترددين والمرضى من كبار الأطباء والأخصائيين والاستشاريين ورؤساء الأقسام وإجراء الفحوصات بمختلف التخصصات الطبية بالمجان.

وأكد الدكتور رمضان نافع أمين أمانة الصحة والسكان بالمحافظة أن القافلة ضمت أكثر من 40 طبيب بمختلف التخصصات الطبية منها "الباطنة والجهاز الهضمي والجراحة والأورام والأنف والأذن والحنجرة والصدر والقلب والأطفال والعظام والنساء والتوليد والجلدية والنفسية والعصبية " .

وأضاف الدكتور رمضان، أنه تم توفير كافة الأدوية التي يحتاج إليها المواطن بالمجان وتحويل الحالات التي تستحق إلى المستشفيات الكبرى.

وأكدت الدكتورة زينب فهيم امين المرأة بالشرقية، أنه تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت الفرق الطبية بالقافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على أكثر من 6 آلاف مريض من أهالي مركز ومدينة أبوحماد والقري المجاورة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات القريبة كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم الدكتور زينهم مكاوي أمين مركز أبو حماد الشكر للفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين، مشيراً إلى أن القافلة لاقت استحسان كبير من الأهالي نظراً لتوفير وسائل النقل من القرى والكفور والنجوع التابعة لمركز أبوحماد لمقر إقامة القافلة والذين تقدموا لقيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن الشرقية بالامتنان والشكر.



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