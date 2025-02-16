صحة سوهاج: تكثيف المرور على المستشفيات لمتابعة تقديم الخدمة للمواطنين

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، عن تكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية على مستشفيات المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة، بهدف متابعة سير العمل وضمان الانضباط في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد الدكتور عمرو دويدار أن الفرق التي تم تشكيلها ضمت أعضاء من مختلف الإدارات الفنية بالمديرية، بما في ذلك الإدارة العامة للطب العلاجي، الطب الوقائي، المراجعة الداخلية والحوكمة، الصيدلة، الجودة، الأشعة، المعامل، والتغذية، بالإضافة إلى فرق من التمريض ومختلف الإدارات الفنية.

وقد استهدفت الفرق مستشفيات سوهاج العام وطهطا العام وجهينة، حيث تم تفقد جميع الأقسام لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وأوضح دويدار أن الهدف من هذه الزيارة هو الوقوف على مدى توافر الخدمات الصحية بجودة عالية، وكذلك تلافي أي سلبيات قد تؤثر على المرضى أو العاملين في المنشآت الصحية. كما أشار إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار جهود المديرية لضمان توفير بيئة صحية مناسبة لكل مواطن، مع التأكيد على رفع مستوى الكفاءة والعمل على حل أي معوقات قد تواجه الفرق الطبية أو المرضى.

من جانبه، لفت الدكتور أحمد زيد، معاون وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، إلى أنه تم إعداد تقرير شامل عن الزيارة، يتضمن محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم، بالإضافة إلى تشجيع الفرق المتميزة وتحفيزهم. وأكد زيد على أن الفرق ستواصل عملها في مختلف المستشفيات لمتابعة سير العمل بشكل دوري، وضمان توافر جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور عمرو دويدار على استمرار تكثيف جهود المتابعة الميدانية لجميع المستشفيات في المحافظة للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة وضمان انتظام العمل وتوفير جميع الإمكانيات التي تضمن تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين. كما أضاف أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المقصرين في مستشفى طهطا العام نتيجة تراخي بعض العاملين في أداء مهامهم.

يأتي ذلك ضمن إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتكثيف المتابعة المستمرة على المنشآت الصحية بالمحافظة، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان تقديم الرعاية الطبية على أكمل وجه.