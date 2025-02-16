شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى تجمعا للفلسطينيين شرق رفح

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استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون صباح اليوم الأحد، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين شرق مدينة رفح.

وكانت مصادر طبية أعلنت أمس ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 48,264 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و111,688 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الـ 7 من أكتوبر 2023.

ومن ناحية أخرى.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سبعة فلسطينيين خلال اقتحام بلدتي "يطا" و"حلحول" جنوب وشمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية - في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "يطا"، واعتقلت خمسة فلسطينيين وهم: (بهاء الدين النجار، محمد جمال النجار، محمد عزمي النجار، بكر محمود النجار، أمجد فايز النجار)، كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة "حلحول" فلسطينيين اثنين وهما: (مقداد بلال الريان، وشادي صفوان أبو يوسف)، وذلك بعد مداهمة منازلهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة "السموع" جنوب الخليل، وعدة أحياء من مدينة الخليل.

وفي السياق ذاته.. واصلت قوات الاحتلال إغلاقها للمداخل الرئيسية لبلدات ومخيمات ومدينة الخليل، وشددت من إجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة والحواجز العسكرية والإلكترونية.