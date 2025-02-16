رياح شديدة وارتفاع الأمواج.. إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

العريش - محمد حسين

أغلق اليوم ميناء العريش البحري أمام حركة دخول وخروج السفن، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًا، ويأتى هذا القرار نتيجة رياح شديدة وارتفاع في الأمواج، مما يشكل خطرًا على الملاحة البحرية. ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق حتى تتحسن الظروف الجوية.

وأكدت إدارة الميناء، أن القرار جاء في إطار الحرص على سلامة الملاحة، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة الأوضاع الجوية بشكل مستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، بهدف تحديد موعد فتح الميناء فور تحسن الأحوال.

في إطار الاستعدادات المحلية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، قامت محافظة شمال سيناء باتخاذ مجموعة من التدابير، وتم رفع درجة الاستعداد في جميع مجالس المدن والجهات التنفيذية.