الطقس اليوم الجعة 14-2-2025 بشمال سيناء ..إعادة فتح ميناء العريش البحرى

العريش - محمد حسين

شهدت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، ما أدى إلى استئناف الأنشطة البحرية وإعادة فتح ميناء العريش البحري أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك بعد فترة من التقلبات الجوية التي أثرت على الملاحة في المنطقة.

وأعلنت إدارة الميناء، انه بعد التأكد من استقرار الأحوال الجوية، وهدوء سرعة الرياح، وتحسن حالة البحر، سمح بعودة الأنشطة الملاحية بشكل طبيعي. واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لضمان سلامة السفن والعاملين بالميناء.

وكانت محافظة شمال سيناء قد شهدت في الأيام الماضية موجة من الطقس الشتوي المتقلب ، شملت رياحًا شديدة وارتفاعًا في أمواج البحر، مما أدى إلى إغلاق الميناء بشكل مؤقت حفاظًا على سلامة الملاحة.

وأكد مسؤولون في هيئة الموانئ أن قرار إعادة التشغيل جاء بعد متابعة دقيقة لتطورات الطقس والتأكد من تحسن الظروف الملاحية، مع التأكيد على جاهزية الميناء لاستقبال السفن وفق المعايير الدولية المعتمدة.