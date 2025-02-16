رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتابع المعاهد المرشحة للاعتماد بمعاهد الصلعا والحواويش

سوهاج عمرو خلف

تابع الدكتور محمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، المعاهد الأزهرية المرشحة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث تفقد معهد فتيات أحمد مهران الثانوي بالصلعا التابع لإدارة سوهاج ومعهد الحواويش الابتدائي التابع لإدارة أخميم الأزهرية.

وقام رئيس المنطقة يرافقه الدكتور أحمد عبدالعال ، مدير إدارة الجودة بزيارة تفقدية للوقوف على مدى جاهزية تلك المعاهد والوقوف علي احتياجاتها لتقديم الدعم اللازم وذلك قبيل زيارة فريق المراجعة الخارجية الأسبوع القادم، كما كرَّم فضيلته عددا من المعلمين والمعلمات المتميزين بمعهد الحواويش الابتدائي.

جدير بالذكر أن المعاهد الأزهرية بسوهاج المرشحة للاعتماد خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام يبلغ عددها (6) معاهد بمراحل تعليمية مختلفة ومن المقرر أن يزور فريق المراجعة الخارجية تلك المعاهد في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من فبراير الجاري، وهم معاهد معهد فى الشيخ احمد مهران بالصلعا ،ومعهد الحواويش البحرية با بادارة اخميم.