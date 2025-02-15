اليوم السابع
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مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات تقل ضيوف النادى الأهلى عقب احتفالية الأقصر

السبت، 15 فبراير 2025 05:48 م
مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات تقل ضيوف النادى الأهلى عقب احتفالية الأقصر خلال الاستقبال
كتب محمود عبد الغني

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استقبل مطار القاهرة اليوم السبت، عبر صالة رقم 4 ثلاث رحلات قادمة من مدينة الأقصر تقل مجلس إدارة النادي الأهلي والضيوف عقب الإنتهاء من الاحتفالية التاريخية بحضور وزيري الشباب والرياضة والطيران المدني وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ومسؤولي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، والعديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورموز الرياضة المصرية والعالمية، والتي نظمها النادي في مدينة الاقصر بمعبد حتشبسوت بالدير البحري احتفالاً بوصول كأس العالم للأندية إلى القاهرة، وذلك ضمن جولة كأس العالم للفرق التي تشارك في البطولة المقبلة، كما تم خلال الاحتفالية الإعلان عن تصميم إنشاء ستاد النادي الأهلي الجديد  .

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة بمطار القاهرة الدولي المحاسب مجدي أسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والذي أكد  حرص مطار القاهرة علي تقديم كافة  التسهيلات وتوفير جميع الخدمات اللازمة لممثل مصر وأفريقيا في كأس العالم للأندية، كما قام فريق من قطاع العلاقات العامة والاعلام بالشركة باستقبال البعثة وإنهاء إجراءات الوصول .

خلال الاستقبال (1)
خلال الاستقبال 

 

خلال الاستقبال (2)
خلال الاستقبال 

 

خلال الاستقبال (3)
خلال الاستقبال

 

خلال الاستقبال (4)
خلال الاستقبال 

 







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