اليوم السابع
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خلال ساعات.. نظر محاكمة 21 متهما بخلية "مجموعات العمل النوعى"

الأحد، 16 فبراير 2025 04:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة 21 متهما بخلية "مجموعات العمل النوعى" محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ"مجموعات العمل النوعي".

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثان أكتوبر، مجموعة من التهم منها تولى قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعى المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ووجه لبعض المتهمين الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وتهم حيازة أسلحة نارية وذخيرة.







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