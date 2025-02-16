حياة كريمة.. وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بقرية التل الصغير

الإسماعيلية -صبرى غانم

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية التل الصغير فى أول أيامها، والتقت فريق الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على العيادات على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

جاء ذلك خلال فعاليات القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بقرية التل الصغير التابعة لإدارةالتل الكبير الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة الطبية استقبلت 630 مواطن خلال اليوم الأول، من خلال 8 عيادات تخصصية [الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

يأتى ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الإهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 134 مواطنًا بعيادة الباطنة، 68 مواطنًا بعيادة الجراحة و 26 سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة إستقبلت 58 سيدة، بالإضافة إلى إستقبال 187 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 41 حالةً، بينما استقبلت 26 حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت 54 حالة، وأخيرا عيادة المسالك البولية إستقبلت 32 مواطن فضلًا عن خدمات وحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

