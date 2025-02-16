القوافل العلاجية الشهرية التابعة لحياة كريمة تصل مرسى علم اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة اليوم الأحد، أعمالها بالكشف الطبى على أهالى قرى مدينة مرسى علم، بعد الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى قرى "أبو رماد وادلديت" بحلايب، والتى وصلت إليها الجمعة الماضية وقضت فيها يومى الجمعة والسبت.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها الشهرية من قرية الزعفرانة وعرب عايش، وقضت فيها يومين، وانطلقت بعد ذلك الاثنين الماضى لقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، وقضت فيها يومى الاثنين والثلاثاء، حيث تم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة على الأهالى مجاناً.

ووصلت الأربعاء الماضى أعمالها بعد الانتهاء من قرية الحمروين غلى أقصى الجنوب، حيث منطقة الخير التابعة لمدينة الشلاتين، وكذلك مدينة حلايب فى نفس التوقيت، وقضت فيهما يومى الأربعاء والخميس.

وبدأت القوافل منذ الجمعة أعمالها بقرى حلايب وهما "أبو رماد وادلديت " التابعتين لمدينة حلايب، وانتهت منها أمس السبت، حيث يتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة مجانا.

ووصلت القوافل إلى مدينة مرسى علم اليوم الأحد، وتجرى الكشف الطبى فيها على أهالى قرى أبو الحسن الشاذلى، ومركز صحة الأسرة بمرسى علم .

ومن المقرر أن تختتم أعمالها خلال الشهر الجارى بقرى مدينة سفاجا، حيث تصل إلى قرية الحمروين وكذلك النصر فى سفاجا لإجراء الكشف الطبى يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين.