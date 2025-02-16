تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بالخانكة لمايو المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، تأجيل محاكمة 7 متهمين، لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17713 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 4613 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد م ع"، محبوس، و"محمد أ ع"، محبوس، و"محمد ش ح"، محبوس، و"مجدس ع ع"، محبوس، و"عبد الله ع ع"، محبوس، و"أحمد ح س"، 44 سنة، عاطل، محبوس، و"شحته ح س"، 51 سنة، عاطل، محبوس، وجميعهم مقيمين عرب جهينة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، لأنهم في يوم 14 / 6 /2024، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلو المجنى عليه إمام سليمان سليمان سبيله، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع امر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهمين والمجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك اعتداء "شوم"، وأسلحة بيضاء "سكاكين"، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمهم توجهو إلي المكان الذي أيقنوا تواجده، وما أن ظفر به الأول حتى سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض إحرازه - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أودت بحياته بحياته حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهم أشرف سليمان سليمان سبيله، مع سبق الإصرار، بأنه على إثر خلف سابق بينه وبين المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك اعتداء "شوم"، وأسلحة بيضاء "سكاكين"، نفاذاً لم انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفر به الثانى حتى سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض إحرازه - فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبى المرفق حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم وقوع إصابات جسيمة بالمجنى عليه ومداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا أداة اعتداء "شوم"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغاً قانونياً، كما حازوا أسلحة بيضاء بدون ترخيص "سكين".