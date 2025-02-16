برنامج الأغذية العالمى: أزمة انعدام الأمن الغذائى فى اليمن بلغت مستويات مقلقة

كتبت ـ هند المغربى

أكد برنامج الأغذية العالمي التباع للأمم المتحدة، أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال عند مستويات مقلقة في ظل تدهور الاقتصاد وتوقف المساعدات الإنسانية، وأرجع برنامج الأغذية العالمي تدهور الأوضاع في إلى الأزمات الاقتصادية وانقطاع المساعدات الغذائية في معظم مديريات المناطق الخاضعة للحوثيين وضعف فرص كسب العيش فضلا عن النزاع الذي ساهم في تفاقم الأزمة.

وكان برنامج الأغذية العالمي، أعلن عن وفاة أحد موظفيه أثناء احتجازه في سجن تابع لجماعة الحوثي بمحافظة صعدة شمال اليمن، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وفاة الموظف، مطالبًا بإجراء تحقيق فوري لمعاقبة المسؤولين عن الحادث.

وأكد أن "الظروف المحيطة بهذه المأساة لا تزال غير واضحة"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تسعى بشكل عاجل للحصول على توضيحات من الحوثيين.