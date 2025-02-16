برلمانى روسى: إذا كانت المقترحات الأمريكية مرضية سنبدأ محادثات أوكرانيا

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قال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الدوما وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، إنه إذا كانت المقترحات الأمريكية مرضية لروسيا، فقد تبدأ المحادثات "في المستقبل القريب".



ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، عن سلوتسكي قوله: "نرى حسن نية القيادة الأمريكية الجديدة، وبشكل خاص الرئيس دونالد ترامب. هذه النية الطيبة يتم التعبير عنها من خلال ممثلي الولايات المتحدة في مؤتمر ميونيخ للأمن. لننتظر ونرى. إذا كانت المقترحات للمفاوضات جدية وتلبي احتياجاتنا، فإن هذه المفاوضات يمكن أن تبدأ في المستقبل القريب".



وشدد سلوتسكي على أن "روسيا كانت، وما زالت، وستظل مستعدة للمفاوضات"، بما في ذلك المناقشات مع السلطات الأوكرانية، إذا كانت تمثل جهات شرعية ومستعدة للنظر في الشروط الروسية.



وجدد تأكيد أن موقف روسيا يبقى "ثابتا": نزع النازية، نزع السلاح، ووضع أوكرانيا غير المنحاز. وأكد أن حل أي صراع يجب أن يحدث على طاولة المفاوضات.



كما أعرب سلوتسكي عن استعداده للمشاركة في وفد المفاوضات المحتملة إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين يوجهه بذلك. وقال: "جميع القرارات الأساسية بشأن تشكيل وفد المفاوضات وجميع التفاصيل الأخرى سيتم اتخاذها من قبل الرئيس الروسي. إذا تم توجيهنا، سنتصرف وفقا لذلك".