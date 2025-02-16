باخرة سياحية تستأنف رحلتها للقاهرة بعد وقت قصير من شحوطها فى النيل بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

استأنفت باخرة سياحية رحلتها متجهة إلى القاهرة عقب تعويمها بعد شحوطها أمام المتحف الآتونى شرق النيل بمدينة المنيا، وذلك عقب نجاح فرق المسطحات المائية وحماية النيل فى إعادتها لمسارها الطبيعى، حيث تقل الباخرة 40 سائحاً من جنسيات مختلفة.

تلقت غرفة العمليات بالمحافظة، إخطارا يفيد بشحوط باخرة سياحية متجهة إلى القاهرة تقل عددا من السياح، أمام المتحف الآتونى بمدينة المنيا، وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع البلاغ، وتمكنت جهود فرق المسطحات المائية وحماية النيل إلى إعادتها لمسارها الطبيعى لاستئناف رحلتها إلى القاهرة.

وكان اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا كلف نائبه الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ بالإشراف على تعويم الباخرة السياحية الشاحطة أمام المتحف الآتونى شرق النيل بمدينة المنيا.