انتعاشة فى حركة البواخر السياحية بأسوان خلال الموسم الشتوى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" صورًا لمشهد حركة البواخر السياحية فى نهر النيل بمدينة أسوان، بالتزامن مع الموسم السياحى الشتوى خلال الفترة الحالية.

وتعد الفترة الحالية فى أسوان، ذروة الموسم السياحى الشتوى بسبب تزامن تلك الفترة مع أجازة نصف العام، وإقبال رحلات السياحة الداخلية والوفود الدولية القادمة من شتى دول العالم.

وتتميز أسوان خلال فصل الشتاء بطقس دافئ معتدل، بجانب التنوع الثقافى والسياحى فيها، لأنها تحتوى على العديد من المزارات السياحية والأثرية والتى منها: معبدى أبوسمبل وفيلة والسد العالى وجزيرة النباتات والقرى النوبية والرحلات النيلية ومتحف النوبة وغير ذلك الكثير.



أسوان



المراسى-السياحية



النايل-كروز-فى-أسوان-



النيل-فى-أسوان



حركة-البواخر-السياحية-فى-النيل-بأسوان



حركة-البواخر-السياحية-فى-نهر-النيل-



مدينة-أسوان-