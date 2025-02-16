انخفاض إنتاج البن بالبرازيل.. وتعريفات ترامب سبب ارتفاع سعره فى العالم

فاطمة شوقى

وصلت أسعار البن إلى مستويات قياسية في شهر يناير، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للقهوة، بلغت قيمة المؤشر 310.12 دولار ، للرطل الواحد من الإنتاج (حوالي 453 جرامًا)، بزيادة قدرها 3.5% مقارنة بشهر ديسمبر و75.8% مقارنة بشهر يناير 2024.

وتسببت الظروف المناخية السيئة في فيتنام والبرازيل وفيتنام في انخفاض كبير في المعروض من البن. إذ تتوقع البرازيل، أكبر منتج ومصدر للبن في العالم، محصولاً أقل من البن في عام 2025، مما سيبقي الأسعار مرتفعة في السوق الدولية، كما تسببت التعريفات الجمركية التى يفرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على كولومبيا أيضا فى زيادة الأسعار.

وأشارت بوابة أو جلوبو البرازيلية إلى أنه وفقا لمصادر رسمية من وزارة الزراعة البرازيلية، تتوقع البلاد محصولا يقدر ب51.8 مليون كيس قهوة بوزن 60 كيلوجراما هذا العام، أي بانخفاض 600,000 كيس (-4.4%) عن عام 2024.

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للقهوة (ICO)، فقد بلغ متوسط مؤشر السعر للقهوة في يناير 2025 310.12 دولار (298.77 يورو) للرطل (حوالي 453 جرامًا)، بزيادة 3.5% عن شهر ديسمبر و 75.8% عن يناير 2024.

وارتفعت أسعار البن العالمية إلى مستويات لم تشهدها البرازيل منذ سبعينيات القرن العشرين، عندما ضربت أزمة مناخية كبيرة أخرى هذا البلد.

وقال المدير العام لمجلس مصدري البن البرازيلي (Cecafé) إنه "لا يزال من السابق لأوانه تقدير أداء القطاع بدقة هذا العام"، إذ يبدأ موسم حصاد هذه المادة الحيوية في أبريل فقط، وتلعب التحديات اللوجستية والمناخية دورا في التأثير على كمي الإنتاج.

وأضاف رئيس جمعية صناعة القهوة البرازيلية (ABIC) أنه من المتوقع ألا تشهد الأسعار تراجعا في السوق الدولي قبل عام 2026 أي عندما يكون لدى البرازيل محصول أكبر".

ووفقًا لتقرير المنظمة الدولية للقهوة أيضًا، فقد استمر ارتفاع أسعار البن في الأسابيع الأولى من شهر فبراير، ووصل مؤشر السعر الخميس الماضى إلى 375.34 دولار للرطل.

وترى المنظمة أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية التي وعدت بها إدارة ترامب الجديدة تسبب أيضًا حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.