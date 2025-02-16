اليوم السابع
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اليوم.. نظر محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه فى منطقة الظاهر

الأحد، 16 فبراير 2025 06:00 ص
اليوم.. نظر محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه فى منطقة الظاهر محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عاطل، لاتهامه بسرقة موظفة بالإكراه فى منطقة الظاهر بالقاهرة .

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطار من أحد المستشفيات في منطقة الظاهر، يفيد بوصول موظفة مصابة بجروح وسرقتها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات كشفت سرقة حقيبة المجنى عليها وهاتفها المحمول من قبل عاطل، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وضبطه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، واعترف بالتعدي على موظفة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر، وسرقة هاتفها المحمول وحقيبتها الخاصة بها مبلغ مالى، واعترف بتصرفه فى الهاتف المحمول لصاحب محل.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالظاهر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.







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جنايات القاهرة

السرقة بالاكراه

الظاهر






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