اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الملكة رانيا تزف بشرى حمل ابنتها الأميرة إيمان: الله يتمم على خير

الجمعة، 24 يناير 2025 03:48 م
الملكة رانيا تزف بشرى حمل ابنتها الأميرة إيمان: الله يتمم على خير صورة الأميرة إيمان وزوجها جميل التى نُشرت على حساب الملكة رانيا بانستجرام
إيمان حنا

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أعلنت الملكة رانيا زوجه ملك الأردن عبد الله الثاني، أن ابنتها الأميرة إيمان حامل بطفلها الأول.
ونشرت الملكة رانيا صورة لابنتها وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس من على شاطىء البحر عبر حسابها على "انستغرام".

وظهرت الأميرة إيمان ببطن منتفخ.

وعلّقت الملكة على الصورة بالقول: "الاثنان غاليين على قلبي، بس الجاي أغلى…..الله يتمم على خير".

وكانت الأميرة إيمان قد تزوجت فى مارس الماضى ، وحضر حفل الزفاف العديد من الشخصيات البارزة وشاهد الأردنيون لأول مرة بثا مباشرا لحفل زفاف لأميرة من أبناء ملوكهم عبر قناة تابعة للديوان الملكي.

وكانت الملكة رانيا قرينة الملك عبد الله وأم العروس، أقامت حفل حناء للأميرة إيمان في قصر الحسينية واشتمل الحفل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة.

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جانب من حفل زفاف الأميرة إيمان 

 







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الملكة رانيا

الاميرة ايمان

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