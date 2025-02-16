القس رفعت فكرى: مصر تواجه مؤامرات صعبه لدعمها القضية الفلسطينية

كتب ـ محمد الأحمدى

قال القس رفعت فكرى راعى الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج، إن مصر تواجه مؤامرات كبيرة وصعبة من أكبر دولة فى العالم بسبب دعمها للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطينى فى العيش على أرضه بسلام ومحبة.

وأوضح القس رفعت فكرى الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط وراعى الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج فى تصريحات خاصة، أن الكنيسة تدعم موقف الدولة المصرية والرئيس السيسى فى موقفها تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطينى.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب على استقبال عدد من المصابين مرافقيهم الوافدين إلى مصر لتلقي العلاج عبر معبر رفح البري بالورود.