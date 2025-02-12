راعى الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج: الرئيس الأمريكى لا يحترم الاتفاقيات الدولية

كتب: محمد الأحمدى

قال القس رفعت فكرى راعى الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مسيحى أصولى ويغازل المواطنين الأمريكان الذين انتخبوه طوال الوقت، مضيفا أنه لديه نوع من الاستقواء والغرور لأنه يرأس دولة كبيرة ويعتقد أن كل الدول سوف تنفذ تعليماته بالأمر المباشر، موضحا أن ذلك لا يمت للسياسة بصلة فالسياسة تعنى تفاوض فتصريحاته حول القضية الفلسطينية غير عادلة وتصفية للقضية، وكذلك عدم احترام للاتفاقيات الدولية وعدم احترام للسابقين وكذلك اتفاقيات كانت أمريكا جزء منها.

وذكر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينين من أرضهم إلى مصر والأردن تصريحات غير عادلة بالمرة " كيف يهجر مواطنين بالأمر المباشر من أرضهم فهذا الأمر ظلم كبير للفلسطينين ومصر والأردن دول ذات سيادة ولا يصح أن يتم التعامل معها بهذا الشكل وكان الأجدر به أن يكون حريص على تفعيل الاتفاقيات الدولية السابقة وتفعيل العيش المشترك ونوع من العدالة وتحقيق السلام والرضا لكل الأطراف ودا المفروض ان هو يعمله

وأوضح أن هذا الموقف خسره تعاطف كثير من الدول وخسره شعبية فى أمريكا، فموقف مصر موقف قوى قيادة وشعبا ولا يوجد قوة تستطيع أن تجبر المصريين أن يفعلوا ما هو عكس قناعاتهم وإرادتهم وهذا كان موقف مشرف من الرئيس السيسى وأيضا المصريين جميعهم ضد التهجير ويحترموا القضية الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.