العاهل الأردني يؤكد مجددًا رفض بلاده لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مجددًا على رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، داعيا إلى ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم الأحد، مع وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بلومنتال.

وأوضح الملك عبدالله أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تعزيزها بالمجالات كافة، مشددًا على أن تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإقليم واستقراره، لافتا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام.