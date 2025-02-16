السفير البريطانى بالقاهرة: مصر تتمتع بموقع متميز وإمكانيات وطاقة متجددة

محمد صبحى

أكد السفير البريطانى لدى مصر جاريث بايلى، أهمية التعاون فى مجال منظومة التعليم العالى فى مصر، مشيرا إلى عقد العديد من الشراكات والاتفاقيات بين كبرى الجامعات البريطانية والجامعات المصرية، موضحا أن هذه الشراكات تستهدف العمل على تنمية المهارات والتكنولوجيا المطلوبة للأجيال القادمة فى مصر.

وأضاف السفير البريطانى بالقاهرة فى تصريحات صحفية على هامش تنظيم حفل عشاء لوفد الجامعات البريطانية والمصرية لتوقيع اتفاقيات وشراكات جديدة، أنه من ضمن الشراكات الموقعة بين الكلية الملكية للجراحين وجامعة عين شمس.

وتابع السفير البريطاني بالقاهرة، أن لمصر موقع متميز وإمكانيات وطاقة متجددة متميزة ولديها الشباب قادرين بمهارات عالية وبالاندماج وخبرة الجامعة البريطانية من ناحية وامكانيات الشباب المصرية من ناحية أخرى أن نرى مستقبل للتعاون الاقتصادى بين مصر وبريطانيا فى مجالات توطين وتصدير التكنولوجيا.

واستطرد السفير البريطانى بالقاهرة، لا ننسى موقع مصر فى أفريقيا، إذ تتمتع بمميزات فى المناطق التجارية الحرة وكذلك القارات الأخرى وليس أفريقيا فقط وكل الشركات البريطانية تتطلع الى تعاون مع مصر لتصدر من مصر لأوروبا وأفريقيا، وبالتالى أى شركة بريطانية تريد تقليل تكاليف النقل وغيره أن تحضر لمصر لاستكمال مشروعاتها.