السفير البريطانى بالقاهرة: محمد صلاح وعمر مرموش سفيران بين مصر وبريطانيا

محمد صبحى

قال السفير البريطانى لدى مصر جاريث بايلى، إن بريطانيا تعتبر محمد صلاح وعمر مرموش سفيران بين بريطانيا ومصر ويمثلان أفضل القيم والمبادئ ونموذج للشباب المصرى والبريطانيين.

وأضاف السفير البريطانى بالقاهرة، أن النجم المصرى الدولى محمد صلاح أصبح تقليد لدينا منذ سنوات ونستفيد منهم بطريقتين وكذلك اللاعب عمر مرموش ، ونتمنى لهما كل التوفيق ونفتخر بهما لانهم كسفيران بين مصر وبريطانيا .

جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش تنظيم حفل عشاء وزيارة وفد من خمس جامعات بريطانية وممثلين من جامعات المملكة المتحدة الدولية (UUKi) وتوقيع شركات مع الجامعات المصرية.