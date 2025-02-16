الزراعة تفتتح برنامجا تدريبيا لـ23 مبعوثا من 12 دولة أفريقية على مكافحة الآفات

كتبت أسماء نصار

افتتح الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة بافتتاح البرنامج التدريبي" حول المكافحة المتكاملة للآفات IPM " لمدة اسبوعين ​​والذي ينفذه المركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة (EICA)، حيث يصل عدد المتدربين ل 23 متدربا من 12 دولة افريقية منها أنجولا - الجابون – السنغال - الصومال - الكونغو برازافيل - بوركينا فاسو - توجو – غينيا كوناكري– ليبريا- مالي - مالاوي– مدغشقر.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوجيه الدعم للاشقاء الافارقة والحكومة المصرية، وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين بالقطاع الزراعي بالدول الافريقية للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي لشعوبها، وفي إطار تفعيل التعاون بين المركز المصري الدولي للزراعة والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية"

و يتضمن البرنامج كيفية استخدام طرق المكافحة البيولوجية للحشرات والتطبيقات الحديثة في مقاومة الحشرات والأمراض النباتية تحت نظم الزراعة العضوية.

أشار "موسي" إلى ان البرنامج سيتضمن ايضا عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات للتعرف على النماذج الحديثة لطرق المكافحة وغيرها من العمليات وتطبيقات نظم الزراعة العضوية والزراعة الحديثة بالاضافة إلى عدد من المراكز والمعاهد والمعامل البحثية بالمراكز والجامعات المصرية، وكذا مشروع شباب الخريجين بمنطقة البستان بالنوبارية.

وأضاف المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ان وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية لاتمام مثل هذه البرامج والدورات التدريبية في اطار مسؤلية مصر وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم للاشقاء الافارقة وفقاً لاستراتيجية مصر نحو تعزيز التعاون مع تلك الدول في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة وفي اطار تعاون الجنوب الجنوب.

جدير بالذكر بان المركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة إيكا EICA يعتبر الزراع الرئيسي في تنفيذ البرامج التدريبية بمختلف الانشطة والتخصصات الزراعية للدول الافريقية والعربية وامريكا اللاتينية وجنوب شرق اسيا وأوروبا.

