الرقابة البيطرية تضبط 1282 كيلو لحوم وأسماك مجهولة المصدر بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت أجهزة الرقابة البيطرية بأسوان، من ضبط كميات كبيرة من الأسماك واللحوم مجهولة المصدر، بلغت نحو 1282 كليو، تم التحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الدكتور جمعة محمد مكى، مدير عام الطب البيطرى، فى بيان صحفى، إنه وجه إلى تكثيف الحملات علي أسواق الجزاره و اللحوم و الدواجن و الأسماك و المطاعم داخل نطاق دائره محافظه أسوان تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعه، و رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و محافظ أسوان.

وأضاف الدكتور جمعة محمد مكى، أنه بالتنسيق مع الدكتوره سهام زاهر مدير اداره المجازر و التفتيش علي اللحوم بالمديريه، والدكتور ابراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر و التفتيش على اللحوم بالمديريه، تم تنفيذ حمله تفتيش مكثفه و مكبره علي محلات الجزاره البلديه و ثلاجات اللحوم اللحوم المجمده فى منطقه السد العالي، وأسفرت الحمله على ضبط 1282 كيلو من الأسماك واللحوم البتلو مجهولة المصدر، بإجمالى كيلو.

وأوضح، أن المخالفات شملت عرض و بيع لحوم بتلو و الذبح خارج المجازر الحكوميه و تهريب الأسماك و الصيد بدون ترخيص، وتم تحرير عدد محضرين جنح قسم شرطه أول أسوان وثان أسوان، وتم التحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة وجاري إتخاذ اللازم حيال المتهمين.

كما تم المرور على الأسواق لضبط ومراقبه جوده و صلاحيه السلع الغذائية واللحوم والدواجن بالمحال التجارية، حفاظا على صحة المواطنين.