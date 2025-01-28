حملة بيطرية تضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت أجهزة الرقابة البيطرية بأسوان، حملة مكبرة على الأسواق، بالاشتراك مع مباحث التموين، شملت محال الحزارة واللحوم والمطاعم.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور جمعة محمد مكى مدير عام الطب البيطرى بأسوان، وتحت إشراف والدكتور سهام زاهر مدير اداره المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتور ابراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية.

وأكدت مديرية الطب البيطرى بأسوان، فى بيان لها، أن جهود الحملة أسفرت على ضبط 51 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي، إلى جانب مضبوطات ذبح خارج السلخانة، وغش تجارى.

وتم تحرير محضرين جنح قسم شرطه اول اسوان وثانى اسوان وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابه العامة وجارى اتخاذ اللازم حيال المتهمين.