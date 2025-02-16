اليوم السابع
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استمرار حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح فى إطار جهود مصر لدعم غزة

الأحد، 16 فبراير 2025 01:57 م
استمرار حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح فى إطار جهود مصر لدعم غزة معبر رفح- أرشيفية
رفح - محمد حسين

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تتواصل حركة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وأعلنت مصادر بمعبر رفح عن استمرار تدفق المساعدات عبر المعبر  من الجانب المصري بشكل منتظم، حيث تتضمن المساعدات مواد غذائية وإغاثية تنقلها شاحنات تحت إشراف الهلال الأحمر المصري في طريقها لمعبري العوجة وكرم أبوسالم ومنها لغزة.

وأشارت المصادر، إلى أنه يتم العمل  على تسهيل عبور شاحنات المساعدات من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في قطاع غزة، لضمان وصولها إلى المحتاجين في أسرع وقت ممكن. ولفتت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن المساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها مصر عبر معبر رفح، حيث تعتبر مصر من أبرز الدول الداعمة للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكدت مصر على موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير كل احتياجاته الأساسية.







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مساعدات إنسانية

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