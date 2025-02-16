استبعاد مديرة مدرسة صبرى البكباشى الإعدادية بالفيوم وإحالة 11 معلما للتحقيق

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة محمد صبري البكباشي الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

خلال الزيارة، لاحظ وكيل الوزارة غياب 5 معلمين بدون عذر، وتأخير 6 معلمين عن الحضور في الوقت المحدد لطابور الصباح، وفي ذلك قرر وكيل الوزارة إحالتهم للتحقيق بسبب تغيبهم وعدم التزامهم بالحضور في الوقت المناسب لطابور الصباح وتحية العلم.

وقرر الدكتور قبيصي، استبعاد مديرة المدرسة بسبب عدم بدء طابور الصباح في المواعيد المحددة، وعدم انضباط المدرسة، وارتفاع نسبة تأخير الطلاب عن الحضور للمدرسة، وارتفاع نسبة تغيب الطلاب عن المدرسة الأسبوع الماضي.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية الالتزام بالمواعيد والانضباط في جميع المدارس، مشيرًا إلى أن هذا يعد جزءًا من مسؤولية الجميع في الحفاظ على بيئة تعليمية جادة وفاعلة.

وتفقد وكيل الوزارة، المدرسة والفصول الدراسية، ومعمل الوسائط المتعددة، وحضر حصة لغة عربية بالصف الأول الإعدادي، وحصة دراسات بالصف الثاني الإعدادي، وناقش الطلاب للوقوف على المستوى الدراسي.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة إنضباط المدرسة والفصول الدراسية وحضور جميع العاملين بالمدرسة والطلاب طابور الصباح وتحية العلم، وضرورة انضباط جدول الحصص الدراسية، وبذل مزيداً من الجهد داخل الفصول الدراسية مع الطلاب من أجل رفع نسبة تفوق الطلاب وتحقيق بيئة تعليمية مثالية.