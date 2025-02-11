وكيل تعليم الفيوم يحضر طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة الساحة الإعدادية

الفيوم - رباب الجالى

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها مدرسة الساحة الإعدادية للبنات بغرب الفيوم، خلال الزيارة، حضر وكيل الوزارة طابور الصباح وتحية العلم مع الطلاب، وأكد على أهمية حضور المعلمين في الوقت المحدد للمشاركة في الطابور، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالحضور المبكر لتحقيق الانضباط داخل المدرسة، مشيراً إلى ضرورة زرع روح الولاء والانتماء فى نفوس طالبات المدرسة.

كما تفقد قبيصي معمل الوسائط المتعددة في المدرسة، موجهًا بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس واستخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، من خلال تفعيل معمل الوسائط المتعددة فى عرض الدروس والفيديوهات التعليمية على طالبات المدرسة، من أجل تحقيق أقصى إستفادة ممكنه لدى الطالبات.

كما تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية، حيث ناقش عددًا من الطالبات علميًا للوقوف على مستواهن العلمي، وقد أكد على ضرورة الاهتمام بمستوى التحصيل الدراسي للطالبات، مشيراً بضرورة الجد والاجتهاد منذ بداية الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني ، من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات فى التقييمات الأسبوعية والشهرية وفى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

كما قام وكيل الوزارة بالتأكد من استلام جميع طالبات المدرسة للكتب الدراسية المقررة، بما يساهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة ويعزز من فرص التعلم والتفوق.

كما عقد الدكتور خالد قبيصي، اجتماعًا مع عدد من المعلمين بالمدرسة، ووجه رسالة شكر وتقدير لجميع المعلمين على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الفصل الدراسي الأول، مشيدًا بتفانيهم في أداء عملهم وحرصهم على تقديم أفضل مستوى من التعليم للطلاب.

وأشار قبيصي الي أهمية الجدية والالتزام في العمل داخل الفصول الدراسية، مشيرًا إلى أن المعلمين هم أساس نجاح العملية التعليمية، وأن التزامهم يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الطلاب وتحقيق الأهداف التعليمية، من خلال مواصلة العمل بنفس الروح العالية من الجدية والإصرار خلال الفصل الدراسي الثاني، لتحقيق أفضل النتائج للطلاب وتعزيز بيئة تعليمية منتجة تضمن جودة التعليم في جميع المدارس، مشيراً إلى أن العمل الجماعي والتعاون المستمر بين المعلمين والإدارة التعليمية والمديرية يمثل أساس النجاح في تطوير المنظومة التعليمية في الفيوم.