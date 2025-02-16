إحالة حلاق للمفتى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدي عليها بالخانكة فى القليوبية

إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، إحالة حلاق لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه بشأن استدراج طفلة والتعدي عليها وهتك عرضها بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 42065 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم"أحمد م ع"، 29 سنة، عاطل، لأن المتهم وأخران مجهولان خطفوا المحلي عليها الطفلة "بسملةع م"، والتي تم تبلغ الـ 18 من عمرها كرها عنها بأن قام المتهم باستدراجها إلى دائرة محل إقامته على إثر علاقة عاطفية مزيفة جمعتهما، وعنوه عنها وبمساعدة المتهمان المجهولان اصطحبوها إلى مكان بعيد.

وتابع امر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان عن أعين المارة والمتفق عليهم مسبقاً بينهما وهددوها بقتلها وأقصوها بذلك عن أعين ذويها، وهتكوا عرض المجني عليها، والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كرهاً عنها، وقد ترك ذلك الإكراه أثر على النحو الوارد بتقرير الطب الشرعي.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم عرض وآخرين مجهولين طفلة وهي المجني عليها سالفة الذكر للخطر بأن تسبب في تعرض أخلاقه وصحتها للخطر مرتكبين الجريمة المار بيانها مما هدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .