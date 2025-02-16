السجن سنتين لربة منزل ضربت نجلها وتسببت في وفاته بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن لمدة سنتين لربة منزل لاتهامها بالتعدي بالضرب على نجلها الطفل، والتسبب في وفاته بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تعديل القيد والوصف بالقضية لتهمة الضرب أفضي لموت بدلا من القتل العمد.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 38551 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 4458 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمة "هند خ أ"، 34 سنة، ربة منزل، مقيمة منشية الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة، لأنها في يوم 25 / 5 / 2024، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلت الطفل المجنى عليه حمزة خالد على السيد، حال كونها والدته، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة دأبت علي التعدي علي الطفل المجني عليه، بأداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص، موضوع التهمة التالية، وعذبته بالتعذيبات البدنية محدثة إصاباته بأنحاء متفرقة من جسده قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت بها الإصابات التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة أحرزت بغير مسوغ قانوني وبدون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "أجسام صلبة راضة".