أنواع السلع وأسعارها بمعرض أهلا رمضان 2025 الرئيسي بمدينة نصر.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

يوفر معرض أهلا رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر جميع أنواع السلع الغذائية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من لحوم طازجة سودانية بسعر الكيلو 275 جنيها والدواجن المجمدة بسعر 135 جنيها وسكر بـ30 جنيها، كذلك توفير كميات كبيرة من زيت الطعام وأرز وسمن وجبن ألبان وعصائر وياميش رمضان وتمر هندى وبلح جاف ونصف جاف، وكافة منتجات رمضان بأسعار مخفضة تصل إلى 30%

وتنفيذا لتكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تجهيز هايبر بمساحة كبيرة داخل معرض "أهلا رمضان" الرئيسى 2025 بمدينة نصر، حيث توفر الشركة كافة المنتجات من لحوم طازجة وداجن مجمدة وسكر وزيت الطعام وأرز وسمن وجبن ,ألبان وعصائر وياميش رمضان وتمر هندى وبلح جاف ونصف جاف، وكافة منتجات رمضان بأسعار مخفضة، كما حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تجهيز جناح لعرض منتجات الخضراوات والفاكهة والأسماك المجمدة والطازجة وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء برفقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح منذ قليل معرض "أهلا رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.



مصطفى مدبولى بمعرض اهلا رمضان بعد افتتاحه



وزارة التموين