اليوم السابع
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7 مناسبات للصوم فى الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف عليها

السبت، 15 فبراير 2025 03:00 ص
7 مناسبات للصوم فى الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف عليها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتبت - بتول عصام

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تحتل الأصوام مكانة خاصة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ تمثل وسيلة روحية تعكس عمق الإيمان، فهي ليست مجرد امتناع عن الطعام، بل هي دعوة للصلاة، والتوبة، والتقرب إلى الله.

وتختلف الأصوام في طقسها وفي فترة الانقطاع وفي نوع الأطعمة التي تؤكل خلالها. فالصوم الكبير لا يؤكل فيه السمك، وكذلك كان الحال في صومي الأربعاء والجمعة. ويجري هذا المجرى أيضًا في صوم يونان ويوما البرمون. أما أيام البصخة المقدسة (أسبوع الآلام) فطقس الكنيسة الأول هو ألا يتناول الصائم سوى الخبز والملح بعد فترة من الانقطاع، وبالنسبة للضعفاء الذي كان يصرح لهم بالطعام كانت تُمنَع عنهم الأطعمة الحلوة المذاق. أما باقي الأصوام فيصرح فيها بأكل السمك.

الأصوام في الكنيسة القبطية:

- صوم الأربعين المقدسة وأسبوع الآلام: الأربعين يومًا التي صامها المسيح.
- صوم يومي الأربعاء والجمعة: يوم الأربعاء تذكارًا للتآمر على المسيح، وصوم يوم الجمعة تذكارًا لصلبه.
- صوم الرسل: وهو أقدم الأصوام إذ صامه الرسل أنفسهم.
- صوم الميلاد المجيد: ومدته 43 يومًا، يبدأ من 16 هاتور (25 نوفمبر)، وينتهي بعيد الميلاد في 29 كيهك (7 يناير).
- صوم نينوى أو صوم يونان: ومدته 3 أيام. ويصام تذكارا لتوبة أهل نينوى، وهو يبدأ قبل الصوم الكبير بأسبوعين.
- صوم السيدة العذراء مريم: ومدته 15 يوم، تنتهي بعيد صعود جسد العذراء.
- برمون الميلاد وبرمون الغطاس: والبرمون هو اليوم السابق للعيد.







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صوم الميلاد

صوم الرسل

صوم العدرا

الصوم الكبير

صوم يونان

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