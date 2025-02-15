اليوم السابع
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10 معلومات عن مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.. دشن فى ذكرى مئويته 1948

السبت، 15 فبراير 2025 02:00 ص
10 معلومات عن مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.. دشن فى ذكرى مئويته 1948 مسجد القائد إبراهيم
الإسكندرية أسماء على بدر

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يعتبر مسجد القائد ابراهيم بمحافظة الإسكندرية من أهم المساجد معماريا ويخضع لإشراف وزارة الآثار فى الترميم وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عنه.

1- بِنى على اسم إبراهيم باشا القائد العسكرى المولود سنة 1789 فى مقدونية باليونان.

2- إبراهيم باشا هو مؤسس العسكرية المصرية الحديثة.

3- أتم بناءه فى نهاية الأربعينيات سنة 1948 فى الذكرى المئوية لوفاة القائد إبراهيم باشا.

4- المسجد من تصميم المهندس الإيطالى الأصل ماريو روسى اللى كان منصبه كبير مهندسى الأوقاف.

5- ومن أهم أعمال المهندس الإيطالى أيضًا مسجد المرسى أبو العباس فى بحرى.

6- تم تصميم مسجد القائد إبراهيم بطابع العمارة المملوكية والعمارة الأندلسية.

7-قبة ومئذنة المسجد بالطابع المعمارى المملوكي.

8- وواجهة المسجد على هيئة العقود الأندلسية المفصصة.

9- تتميز مئذنة المسجد بإنها رشيقة وعالية وفيها ساعة فى الواجهة ولم تشهدها البلاد من قبل.

10- توفى إبراهيم باشا القائد العسكرى سنة 1848.







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