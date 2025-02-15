10 معلومات عن مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.. دشن فى ذكرى مئويته 1948

الإسكندرية أسماء على بدر

يعتبر مسجد القائد ابراهيم بمحافظة الإسكندرية من أهم المساجد معماريا ويخضع لإشراف وزارة الآثار فى الترميم وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عنه.

1- بِنى على اسم إبراهيم باشا القائد العسكرى المولود سنة 1789 فى مقدونية باليونان.

2- إبراهيم باشا هو مؤسس العسكرية المصرية الحديثة.

3- أتم بناءه فى نهاية الأربعينيات سنة 1948 فى الذكرى المئوية لوفاة القائد إبراهيم باشا.

4- المسجد من تصميم المهندس الإيطالى الأصل ماريو روسى اللى كان منصبه كبير مهندسى الأوقاف.

5- ومن أهم أعمال المهندس الإيطالى أيضًا مسجد المرسى أبو العباس فى بحرى.

6- تم تصميم مسجد القائد إبراهيم بطابع العمارة المملوكية والعمارة الأندلسية.

7-قبة ومئذنة المسجد بالطابع المعمارى المملوكي.

8- وواجهة المسجد على هيئة العقود الأندلسية المفصصة.

9- تتميز مئذنة المسجد بإنها رشيقة وعالية وفيها ساعة فى الواجهة ولم تشهدها البلاد من قبل.

10- توفى إبراهيم باشا القائد العسكرى سنة 1848.