‫ وزير الرى: تسجيل 27 ألف أمر تطهير لترع ومصارف على منظومة المناوبات

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً يستعرض موقف "منظومة متابعة تطهيرات الترع والمصارف" و"منظومة المناوبات" بالإدارات العامة للرى والصرف بالمحافظات .

وأشار التقرير، إلى أن عدد الأوامر المسجلة على المنظومة تقدر بـ 18200 أمر تطهير ضمن 334 عقد لتطهير الترع، و9037 أمر تطهير ضمن 150 عقد لتطهير المصارف، حيث صرح سويلم أن عمليات تطهير الترع والمصارف تمكنها من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة فى إمرار التصرفات المائية خاصة خلال الموسم الصيفي الذى قد يشهد موجات من الحرارة العالية على غرار الأعوام السابقة.

واستعرض التقرير، شمول "منظومة متابعة تطهيرات الترع والمصارف" لبيانات دقيقة للشركات والمقاولين العاملين فى مشروعات تطهيرات الترع والمصارف، والتى تتضمن تقييم لأداء المقاولين ومدى كفاءة الأعمال المنفذة منهم على مستوى جميع الإدارات، حيث وجه الدكتور سويلم بمراجعة قاعدة البيانات وإمدادها الدائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول كأداه لتقييم المقاولين ليتم الاعتماد عليها لاحقاً فى إجراءات إسناد أعمال الصيانة والتطهيرات للمقاولين من عدمه طبقا للقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

واستعرض التقرير، موقف ادخال البيانات على التطبيق الخاص بمناوبات الرى، حيث تم إدخال بيانات المناوبات ل 4275 ترعة وجارى الاستكمال.

وصرح سويلم، أن هذا التطبيق سيُمكن المزارعين مع معرفة مواعيد المناوبات على الترع القائمين بالرى عليها، وسيُمكن استخدام التطبيق بسهولة من خلال الهواتف المحمولة.

